Hamza Hamzaoğlu: “Nadir küfür etmişse, cezasız bırakmayacağız”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçının ardından soruları yanıtladı. Hamzaoğlu, kırmızı kart gören Nadir konusunda, “Küfür etmişse cezasız bırakmayacağız” dedi.

Beşiktaş karşısında 9 kişi kalan ve 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısının ardından karma alanda basın mensuplarına tekrar açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın kırmızı kartın ardından başladığını söyleyen Hamzaoğlu, "Öncesini konuşacak fırsat olmayacak. Bizim için iyi başlayan bir maç oluyordu ancak kırmızı kart her şeyi değiştirdi. Burada Nadir'in küfür ettiğini söylüyorlar. Ona bakacağız. Eğer etmişse biz de kendi içimizde bunu çözeceğiz ve bunun mutlaka bir cezası olacak. Hiçbir oyuncum sahada arkadaşlarını yalnız bırakmamalı. Nadir bir hata yapmıştır ama öncesinde Vida'nın yüzüne gelen bir tekmesi var. Oyuncuyu bu tarafa yönlendiren bir olay var. Orada hakem belki faulü verse, hiç bunları konuşmayıp maçın güzel taraflarını konuşacağız. Ne olursa olsun oyuncum yapmaması gereken bir şey yaptı, bunu değerlendireceğiz. Daha sonrasında Yasin pozisyon gereği kırmızı kart gördü. Onu izledim televizyonda, bu kart normal. Daha sonra savunma durumunda kalan bir takım hüviyetine büründük. Beşiktaş da ikinci yarıda golleri buldu ve maçı kazandı. Keşke 11'e 11 devam etseydi maç ve biz de burada, yine Beşiktaş kazansaydı da güzel futbolu konuşsaydık. Maalesef pozisyonları konuşuyoruz. Ben son ana kadar sahada kalan ve mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız, varamadık"



Göreve geldiği günden bu yana takımdan memnun olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Antrenmanlarımız, maçlardaki form grafiğimiz artıyor. İnşallah ikinci yarıya da iyi hazırlanıp form ve mücadele anlamında daha iyi bir Gençlerbirliği izletiriz. Ben takımımdan memnunum, ortamımızdan memnunum. İnşallah iyi bir şekilde ikinci yarıya başlarız" dedi.



Beşiktaş taraftarının gösterilen kırmızı kartların ardından Fırat Aydınus'a 'Eyyam yapsana' tezahüratı yaptığı hatırlatılan ve kendisinin böyle bir düşünceye kapılıp kapılmadığı sorulan Hamzaoğlu, "İlk pozisyonda biz de bir kapıldık taraftarın sözlerine. Bunu yapacaklarını sanmıyorum. Onlar da hata yapıyorlar. Biz sürekli hakemlerin üzerinde baskı kurmaya çalışıyoruz. Biz bir kere hataların, bu oyunun olmazsa olmaz bir parçası olduğunu kabul etmeliyiz. Sürekli her şeyden bir şey çıkarıyoruz. Bunun arkası gelmiyor. Her geçen gün de kötüye gidiyor ve arkası gelmiyor. Bir yerde dur demek lazım. Önce kendimize, sonra birbirimize saygı duyacağız ve yapılan hataları, hata olarak kabul edeceğiz. Ancak bu şekilde bu işin içinden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız, varamadık da zaten" diyerek sözlerini tamamladı.