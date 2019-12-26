26 Aralık 2019, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Süper Lig'de ilk yarıyı Beşiktaş deplasmanında kapatacak

Gençlerbirliği Beşiktaş deplasmanında!
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 26.12.2019

ekiplerinden , ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Başkent temsilcisinde kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano yarınki maçta forma giyemeyecek.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Teknik direktör 'nun gelişinin ardından yükselişe geçen , ligde 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

Başkent ekibi, Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu süreçteki tek yenilgisini Fenerbahçe deplasmanında yaşayan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

RUMEN GOLCÜ STANCU CEZALI

Gençlerbirliği'nde maçı öncesi eksik futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Ahmet Oğuz'un da bu maçta görev yapması beklenmiyor.

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