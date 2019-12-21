Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Süper Lig'in 16. haftasında Lider DG Sivasspor ile Gençlerbirliği, yarın 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 24 maçta DG Sivasspor'un rakibine karşı 12 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor’u 5 kez yendi. Taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan lider Sivasspor, Başkent'ten 3 puanla dönmeyi hedefliyor. İki ekibin son mücadelesi 2017-2018 sezonunun ikinci devresinde oynanırken, Sivasspor, Gençlerbirliği'ni kendi evi ve seyircisi önünde 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 55 kez taraftarlar gol sevinci yaşadı. Sivasspor 24 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 25 gol gördü.



RIZA ÇALIMBAY'IN, HAMZAOĞLU'NA ŞANSI TUTMUYOR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği'nin hocası Hamza Hamzaoğlu ile karşılaştığı 8 Süper Lig maçının 6'sında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 1 maç Çalımbay'ın galibiyeti ile tamamlanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Çalımbay'ın Hamzaoğlu'na karşı bu 8 maçtaki tek galibiyeti Trabzonspor'u çalıştırdığı zaman gelmişti. Çalımbaylı Trabzon, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.



SİVASSPOR'DA 4 EKSİK!

Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı oyuncuları Emre Kılınç ile Fatih Aksoy'un yanı sıra sakat olan Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.