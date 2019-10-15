15 Ekim 2019, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor mesaisi
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 15.10.2019

, 'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşusuyla başladığı belirtildi.

Top kapma çalışması ile süren idmanın, taktik çalışma ile sona erdiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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