15 Ekim 2019, Salı
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Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşusuyla başladığı belirtildi.
Top kapma çalışması ile süren idmanın, taktik çalışma ile sona erdiği bildirildi.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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