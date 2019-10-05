05 Ekim 2019, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Mustafa Kaplan: “Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı”

Bu oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı”
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 05.10.2019

Süper Lig’in 7. haftasında ile sahasında berabere kalan 'nde Teknik Direktör , “Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü , "Kazanmamız gereken bir maçtı. Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. Geçmiş maçlarda da iyi oynuyorduk ama bir türlü kazanamıyorduk. Bugün de aynı şekilde ürettiğimiz 6-7 pozisyon olmasına rağmen bir türlü golü atamadık. Oynadıkları yürekli oyundan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir takımız. İyi bir oyuncu grubumuz var. Daha iyi yerlere geleceğiz. Hakem arkadaşımızı kutluyorum. 'a Avrupa'da başarılar diliyorum. Milli maç arasını iyi değerlendirip maçı ile beraber 3 puan ile tanışma zamanı geldi diye düşünüyorum. Galatasaray'a karşı nasıl oynanacağını gösterdik. Hücuma çıkarken bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

"BENİ BU GÖREVE MURAT CAVCAV GETİRDİ, O ALIR"

Kendisini Gençlerbirliği'nde Başkan 'dan başkasının gönderemeyeceğini vurgulayan Kaplan, "Ülkemizde sosyal medyada ne yazık ki herkes teknik direktör. Herkes görüşlerini ve fikirlerini söylüyor. Ama bazı şeylerde sabırlı olmak lazım. Örnek 'nın ve 'ın bu ülkede yaptıkları ortada. Onlar bile eleştiriliyor. Mustafa Kaplan'ın arkasında bir güç yok. Mustafa Kaplan buralara tırnakları ile kazıyarak geldi. Benim bu kadar verdiğim bir emek var. Ben bu emeği kimseye yedirmem. Beni bu göreve beni Murat Cavcav getirdi görevden Murat Cavcav alır. İki başlılık olmaz bir ortamda. Gençlerbirliği bugün süper top oynuyor diğer taraftan taraftarımız istifa diye bağırıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Nereye varacağız ki biz bunlarla. 'ında 5 puanı var. Gençlerbirliği bugün 1 puan aldığı takım Salı günü Şampiyonlar Ligi maçında bu kadar pozisyona girmedi. Demek ki biz iyi bir takımız. Sabretmemiz lazım. Geçen sezon öldü bitti denilen Ankaragücü'nü taraftarı ve yönetimi beraber ligde tuttuk. Burada Murat Cavcav öl desin ölürüm. Başkası beni bağlamaz" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.
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