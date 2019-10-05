05 Ekim 2019, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Stephane Sessegnon: Bizim kalitemiz belli

Stephane Sessegnon: Bizim kalitemiz belli
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 05.10.2019

'nin orta saha oyuncusu Stephane , takım üzerinde bir talihsizlik olduğunu, ilk galibiyetin ardından bunun kıralacağına inandığın söyledi.

ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşma sonrasında konuşan Beninli futbolcu, "Biz iyi bir ekibiz. Taraftarlar da bunu görüyor. Talihsizlik devam ediyor. Kazandığımız ilk maçtan sonra bunu kıracağımızı düşünüyorum. Bizim kalitemiz belli. Bunu herkes görüyor. İlk galibiyetten sonra her şeyin değişeceğini biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

7 maçta toplanan 3 puanın kendilerini mutlu etmediğini anlatan , şunları ifade etti:

"Böyle bir rakibe karşı kazanmak için elimizden geleni yaptık. Başladığımızdan beri talihsiz giden olaylar oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar oldu, penaltılar oldu. Bu akşam Galatasaray karşısında da gösterdik ki biz kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu şansın döneceğine inanıyorum. Önümüzde daha çok haftalar var."



Kaynak: AA
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