17 Ağustos 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-1 Çaykur Rizespor | ÖZET

Rizespor tek golle güldü
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 Giriş Tarihi: 17.08.2019

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında 'u konuk etti. Çaykur Rizespor, 66'ncı dakikada Melnjak'ın attığı golle deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Maçtan dakikalar

16'ncı dakikada Rizespor gole çok yaklaştı. Boldrin'in sol taraftan savunmanın arasına girerek yaptığı ortada De Pauw topu auta yolladı.

22'nci dakikada savunmayı geçen El Kabir, aut çizgisinden topu penaltı noktasında boş olan Samudio'ya gönderdi. Savunmada Ramos, Samudio'dan önce topu uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada Moroziuk'un kullandığı serbest vuruşta kale sahasında Dimitrios'un kafa vuruşu kaleci Diallo'da kaldı.

40'ıncı dakikada Flavio de Ramos, Samudio'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Rizespor'un kullandığı serbest vuruşta Abarhoun'un kafa vuruşu kalecinin kontrolünde auta çıktı.

51'inci dakikada sol taraftan Nadir'in pası ile ceza sahasına girmeden Polomat'ın çektiği şut kale direğinin hemen üstünden auta çıktı.

62'nci dakikada Candeias'ın ortasında Sio'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada sağ taraftan Moroziuk'un yaptığı ortada El Kabir topu ceza yayı üzerinde olan Melnjak'a bıraktı. Bu oyuncunun topun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

90+1'inci dakikada Candeias'ın ortasında Nadir Çiftçi topu boş kale yerine auta attı.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan taraf oldu.

Öte yandan 2018-2019 sezonunda MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Göztepe maçında aldığı bir maçlık ceza nedeniyle Çaykur Rizespor maçını locadan izledi.

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