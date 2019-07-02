02 Temmuz 2019, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği sağlık kontrolünden geçti

Gençlerbirliği sağlık kontrolünden geçti
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 02.07.2019

'in yeni ekiplerinden 'nde futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi oyuncularına yeni sezon öncesinde Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapıldı.

Futbolcuların kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri gerçekleşti.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla sona erdi.


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