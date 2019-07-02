02 Temmuz 2019, Salı
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Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla sona erdi.
Gençlerbirliği sağlık kontrolünden geçti
Giriş Tarihi: 02.07.2019
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi oyuncularına yeni sezon öncesinde Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapıldı.
Futbolcuların kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri gerçekleşti.
Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla sona erdi.
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