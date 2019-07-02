02 Temmuz 2019, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesini uzattı

Gençlerbirliği Halil İbrahim Pehlivan'la uzattı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 02.07.2019

'e yeniden yükselen , savunma oyuncusu 'ın sözleşmesini iki yıllığına uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki ile yeniden anlaşmaya varıldığı ve kontratının iki yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun imza töreninde Kulübü Genel Menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan'ın hazır bulunduğu ifade edildi.

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Halil İbrahim, Hacettepe'de şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından 2014'te Gençlerbirliği'nde A takıma yükselmişti.

Bir dönem 'da kiralık forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, Gençlerbirliği'nde 42 karşılaşmada görev aldı.

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