Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşmaya varıldığı ve kontratının iki yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun imza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan'ın hazır bulunduğu ifade edildi.

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Halil İbrahim, Hacettepe'de şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından 2014'te Gençlerbirliği'nde A takıma yükselmişti.

Bir dönem Adanaspor'da kiralık forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, Gençlerbirliği'nde 42 karşılaşmada görev aldı.