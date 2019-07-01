01 Temmuz 2019, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 01.07.2019

çalışmalarını sürdüren , son olarak ekibi forması giyen ’i kadrosuna kattı.

, NAC Breda altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon ekibi 'da oynayan 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı, Eredivisie'de forma giydiği takımlara 15 gol, 15 asistlik katkıda bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Gençlerbirliği sezonu açtı Gençlerbirliği sezonu açtı
G.Saray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... G.Saray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor...
Gençlerbirliği 1 Temmuz'da topbaşı yapacak Gençlerbirliği 1 Temmuz'da topbaşı yapacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör