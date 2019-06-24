24 Haziran 2019, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Sadio Diallo Gençlerbirliği'nde

Sadio Diallo Gençlerbirliği'nde
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 24.06.2019

, Gineli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Önümüzdeki sezon 'de mücadele edecek olan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, bu doğrultuda geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da tamamlayan Gineli ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Konuya ilişkin Başkent ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kulübümüz, sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.
Takımız geçen sezonu Hatayspor'da tamamlayan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı."

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