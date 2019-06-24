24 Haziran 2019, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde 4 tecrübeli isimle yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde 4 isimle yollar ayrıldı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 24.06.2019

Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan 'nde yönetim, yeni sezon için kolları sıvadı.

Yeni teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda iç ve dış transferde düğmeye basan ekibi, takım kaptanı ile tecrübeli oyuncular , ve 'a emekleri için teşekkür etti ve yollarını ayırdı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel yaşantılarıyla örnek bu isimlerle şampiyonluk sevinci yaşamaktan camia olarak büyük mutluluk duyduk. Türk futbolunun değerleri Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz'a kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.
Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu, takıma önemli isimler katmak için de girişimlerini sürdürürken, yeni isimlerin önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.


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