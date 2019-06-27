27 Haziran 2019, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

Gençlerbirliği 1 Temmuz'da topbaşı yapacak
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 27.06.2019

'e yeniden yükselen , yeni sezon öncesi hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların 2019-2020 sezonu hazırlık programı belirlendi.

'da 1 Temmuz'da bir araya gelecek ve ilk antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirecek başkent ekibi, 7 Temmuz'da 'da kampa girecek.

Erzurum'daki ilk kamp dönemini 19 Temmuz'da tamamlayacak 'nin 21-31 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan ikinci etap kamp programı detayları ise daha sonra belli olacak.

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