20 Haziran 2019, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı

G.Birliği Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 20.06.2019

, hafta içi duyurduğu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

için düzenlenen imza töreni kırmızı-siyahlı ekibin Tesisleri'nde düzenlendi. Törende bulunan Kulüp Başkanı Murat Cavcav, "Mustafa Kaplan geçmişte babamın da güvendiği ve kendisine görev verdiği bir teknik direktörümüz. Aldığımız karar doğrultusunda tekrardan Mustafa hocamızı 'nde göreve davet ettik. Kendisi de olumlu karşıladı. Mustafa Kaplan ve ekibine hoşgeldiniz diyorum. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ise, "Başkanıma ve yönetim kuruluna bana Gençlerbirliği'nde görev verdikleri için teşekkür ediyorum. Ben Gençlerbirliği Kulübü'nün içerisini iyi bilen teknik adamlardan birisiyim. Büyük bir camiadan ayrılıp tekrar büyük bir camiaya gelmek onur verici bir durum. Bundan sonraki bütün hizmetlerimiz Gençlerbirliği için olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Mustafa Kaplan kendisini Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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