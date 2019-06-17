17 Haziran 2019, Pazartesi
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Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Başkan Murat Cavcav, "Dün olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan için fikir birliğine vardık. Kendisiyle görüşeceğim, yakın zamanda da bunu size açıklayacağız" dedi.
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