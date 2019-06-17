17 Haziran 2019, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı

Cavcav Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı , MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

Başkan , "Dün olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı yaptık. Hoca konusunda için fikir birliğine vardık. Kendisiyle görüşeceğim, yakın zamanda da bunu size açıklayacağız" dedi.

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