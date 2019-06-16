Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav güven tazeledi
Gençlerbirliği Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Murat Cavcav, yeniden başkanlığa seçildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Murat Cavcav tek aday olarak seçime girdi.
Murat Cavcav, kongrede 371 delegenin oyuyla yeniden kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına getirildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
Cavcav, yaptığı teşekkür konuşmasında, yönetim kurulu arkadaşlarıyla kulübü daha iyi yerlere getirmek için tüm çaba ve gayreti göstereceklerini söyledi.
Kongreye katılan herkese teşekkür eden Cavcav, "İnşallah Gençlerbirliği çok daha iyi yerlere gelecektir." dedi.
Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şunlar:
Arif Ölmez, Merdan Hürmeydan, Kerem Doğan, Şahin Kartal, Bülent Üstündağ, Mehmet Emin Gür, H. Kemal Yurttakalan, Osman Kaçar, Murat Öngelen, Mahmut Alanya, Canpolat Aras, Özgür Erdem İncesu, Talip Çankırı, İlke İğrek, Kadir Kudret Hatipoğlu, Ersin Özel, Garip Ayaz, Musa Samur.
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