26 Ocak 2019, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'ne Yıldırım Mert'ten kötü haber

Gençlerbirliğine Yıldırım Mertten kötü haber
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 26.01.2019

'nin savunma oyuncusu Çetin, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Altınordu ile oynanan maçın ilk yarısında sağ dirseği üzerine düşerek sakatlanan 22 yaşındaki futbolcunun Acıbadem Ankara Hastanesinde tetkikleri gerçekleştirildi.

'in ön kol kemiğinde ezilme, dirsek yan bağlarında esneme ve ödeme bağlı hareket kısıtlılığı tespit edildi. Genç stoper, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

altyapısından yetişen Yıldırım Mert, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta forma giydi.

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