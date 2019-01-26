Gençlerbirliğine Yıldırım Mertten kötü haber

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Gençlerbirliği'ne Yıldırım Mert'ten kötü haber
Giriş Tarihi: 26.01.2019
Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Altınordu ile oynanan maçın ilk yarısında sağ dirseği üzerine düşerek sakatlanan 22 yaşındaki futbolcunun Acıbadem Ankara Hastanesinde tetkikleri gerçekleştirildi.
Yıldırım Mert'in ön kol kemiğinde ezilme, dirsek yan bağlarında esneme ve ödeme bağlı hareket kısıtlılığı tespit edildi. Genç stoper, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Yıldırım Mert, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 14 maçta forma giydi.
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