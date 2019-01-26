Gençlerbirliğinde şaşırtan düşüş

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasından beri liderliğini koruyan Gençlerbirliği, koltuğu 16 hafta sonra Denizlispor'a bıraktı.

Süper Lig'den düştükten sonra 1. Lig'e iyi başlayan ve 3. haftada liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısında üst üste aldığı iki yenilgiyle sıralamada ikinci basamağa geriledi.

Devre arasına Denizlispor'un 5, Gazişehir Gaziantep'in 10 puan önünde lider giren kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıya deplasmanda oynadığı Hatayspor maçıyla başladı. Zirve mücadelesi veren Hatayspor'a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, hanesine puan yazdıramasa da 19. haftaya da ilk basamakta girdi.

Kırmızı-siyahlılar, 41 puanla liderlik koltuğunda oturduğu devreye mağlubiyetle başlarken takipçisi Denizlispor ise 18. hafta maçında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yendi ve puanını 39'a çıkardı.

Başkent ekibi, Hatayspor yenilgisinin ardından 19. haftada Osmanlı Stadı'nda konuk ettiği Altınordu'ya da 2-0 mağlup oldu. Haftaya ikinci sırada giren Denizlispor ise evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Gençlerbirliği, bu sonuçların ardından 16 haftadır oturduğu koltuğu puanını 42'ye çıkaran Denizlispor'a kaptırdı.

Sezonun 19. haftasına üçüncü basamakta giren 32 puanlı Hatayspor ise yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.