Gençlerbirliği Süper Lige koşuyor

Spor Toto 1'inci Lig'de 7'de 7 yapan Gençlerbirliği, emin adımlarla Spor Toto Süper Lig'e gidiyor.

Geçtiğimiz yıl onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Süper Lig'den düşen Başkent takımı, Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 7 maçtan da zaferle ayrıldı. 21 puanla zirvede yer alan Kırmızı-siyahlı ekip, en yakın takipçisi Boluspor'un 2 puan önünde bulunuyor.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yenilenmesi nedeniyle maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayan Gençlerbirliği, burada sırasıyla Hatayspor, Eskişehirspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Afjet Afyonspor'u devirdi. Başkent takımı konuk olduğu Altınordu, Osmanlıspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarından da 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Ligin ilk 7 haftasında rakip kalelere 15 gol bırakan Gençlerbirliği, kalesinde de sadece 2 gol gördü. Ankara temsilcisinde Mert Nobre, Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi de attıkları 3'er golle takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

İLK YARI SUSKUN

Bu arada Gençlerbirliği'nin oynadığı son 4 maçın ilk yarıları golsüz tamamlanırken, Kırmızı-siyahlılar ikinci yarı attığı gollerle sonuca gitti.

ERKAN SÖZERİ FARKI

Sezon başında Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Erkan Sözeri, Kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 8 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sözeri, 7 lig, 1 de Türkiye kupası galibiyetiyle başarının mimarı oldu.

RAKİP ALTAY

Başkent ekibi, Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında İzmir temsilcisi Altay'ın konuğu olacak. 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



