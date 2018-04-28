Ümit Özattan şaşırtan tercihler

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Ümit Özat'tan şaşırtan tercihler
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Sivasspor karşılaşmasında ilginç bir karara imza attı. Takımı mücadelenin başında 1-0 yenik duruma düşen Özat, Jailton'un sakatlığı sonrası 1999 doğumlu İlker Karakuş'u oyuna aldı. Aynı dakikada Ümit Özat bir değişiklik daha yaptı. Sarı kartlı Issah'ın yerine de 1999'lu Rahmetullah'ı sahaya sürdü.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Sivasspor'la oynanan maçta dikkat çekici oyuncu değişikliklerine imza attı.
Özat, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta sakatlanan Jailton'un yerine 1999 doğumlu İlker Karakuş'u oyuna aldı.
Aynı dakikada Ümit Özat bir değişiklik daha yaptı. Sarı kartlı Issah'ın yerine de 1999'lu Rahmetullah'ı sahaya sürdü.
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