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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    GENÇLERBİRLİĞİ

    Gençlerbirliği'nde Sivasspor maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliğinde Sivasspor maçı hazırlıkları
    GENÇLERBİRLİĞİ
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

    Kırmızı-siyahlılarda, tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

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