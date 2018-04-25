Gençlerbirliğinde Sivasspor maçı hazırlıkları

25 Nisan 2018, Çarşamba
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Gençlerbirliği'nde Sivasspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 25.04.2018
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.
Kırmızı-siyahlılarda, tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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