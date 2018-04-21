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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    GENÇLERBİRLİĞİ

    Ümit Özat: “Sokaktan 11 tane adam toplasak belki çok daha farklı olurdu”

    Ümit Özat: “Sokaktan 11 tane adam toplasak belki çok daha farklı olurdu”
    GENÇLERBİRLİĞİ
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Teknik Direktörü , Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde oynanan Başkent derbisinde , evinde ağırladığı Osmanlıspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, "Burada iyi gittiği zamanda, kötü gittiği zamanda oyuncularla beraber biz bundan sorumluyuz. Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu. Kötü bir oyun söylenecek bir şey yok. Osmanlıspor'u da tebrik etmekten başka söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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