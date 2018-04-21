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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti!

    Ankara derbisinde kazanan Osmanlıspor
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ligden kalma mücadelesi veren iki başkent ekibi derbide karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynana karşılaşmayı konuk ekip Osmanlıspor, Adrien Regattin 26', 74' ve Serdar Gürler 77''in golleriyle 3-0 kazandı ve zorlu derbide kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

    Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Osmanlıspor 32 puanla 15. sıraya yükselirken, Gençlerbirliği 29 puanla 17. sıraya geriledi.

    11'LER

    Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Lucas, Pogba, Alper, Scekic, Zeki, Jailton, Sessegnon, Manu, Skuletic.

    Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Musa, Ceyhun, Serdar, Tortol Lumanza, Regattin, Sokol

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