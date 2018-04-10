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    10 Nisan 2018, Salı

    GENÇLERBİRLİĞİ

    Gençlerbirliği galibiyeti 'Erik dalı gevrektir' türküsüyle kutladı

    Erik dalı gevrektir
    GENÇLERBİRLİĞİ
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Haftalar sonra galibiyetle tanışan kırmızı-siyahlı futbolcular, “Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez” türküsü ile 3 puanı kutladılar

    Galatasaray'ı yenerek düşme hattından çıkan şampiyonluk mücadelesi veren bir güçlü rakibine daha çelme takmayı başardı. Bu sezon lider Başakşehir'den 4 puan çalmayı başaran Başkent ekibi, 'dan da 5-1'lik yenilginin intikamını aldı. Gençler ayrıca Beşiktaş'ı sahasında yendi, yine şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'yle ise deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Dev takımlar karşısında adeta devleşen Ankara takımı ilk 4 sıradaki takımdan 8 maçta 11 puan koparmayı başardı. Önemli bir galibiyete imza atan kırmızı-siyahlılar 90 dakikanın ardından hoparlörlerden çalınan "Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez" türküsü ile zaferini kutladılar.

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