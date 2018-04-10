Gençlerbirliği galibiyeti 'Erik dalı gevrektir' türküsüyle kutladı

Haftalar sonra galibiyetle tanışan kırmızı-siyahlı futbolcular, “Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez” türküsü ile 3 puanı kutladılar

Galatasaray'ı yenerek düşme hattından çıkan Gençlerbirliği şampiyonluk mücadelesi veren bir güçlü rakibine daha çelme takmayı başardı. Bu sezon lider Başakşehir'den 4 puan çalmayı başaran Başkent ekibi, Galatasaray'dan da 5-1'lik yenilginin intikamını aldı. Gençler ayrıca Beşiktaş'ı sahasında yendi, yine şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'yle ise deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Dev takımlar karşısında adeta devleşen Ankara takımı ilk 4 sıradaki takımdan 8 maçta 11 puan koparmayı başardı. Önemli bir galibiyete imza atan kırmızı-siyahlılar 90 dakikanın ardından hoparlörlerden çalınan "Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez" türküsü ile zaferini kutladılar.