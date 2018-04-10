Gençlerbirliği büyüklerin kabusu oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta sonunda ligin ilk 5 sırasındaki takımlardan 12 puan alan Gençlerbirliği, şampiyonluk yarışına yön veren ekiplerden biri oldu.

Dün oynanan haftanın son maçında 90+2'nci dakikada Alper Uludağ'ın kaydettiği golle Galatasaray'ı liderlikten eden Gençlerbirliği, bu sezon evinde oynadığı mücadelelerde ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Ligin 3'üncü haftasında Ankara'da Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı siyahlı takım, 6'ncı haftada Medipol Başakşehir'i 1-0, 8'inci haftada ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek eli boş gönderdi. 21'inci haftada Trabzonspor'u Ankara'da ağırlayan Gençlerbirliği, 0-0'lık eşitlikle bordo mavili rakibine de çelme takmayı başardı.



DIŞARIDA DA BİLEĞİ KOLAY BÜKÜLMÜYOR

Ayrıca Gençlerbirliği, 23'üncü haftada İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve rakibine bu sezon iki maçta da mağlup olmadı. Başkent ekibi 20'nci haftada ise evinde mağlup olduğu Fenerbahçe ile ligin 2'nci yarısında deplasmanda 2-2 berabere kaldı.



ŞAMPİYONLUK YARIŞINA GENÇLERBİRLİĞİ DAMGASI

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftası sonunda 30 puanla düşme hattının hemen üstünde 15'inci sırada yer alan Gençlerbirliği, 12 puanını ligin ilk 5 sırasındaki ekiplerden kazandı. Ankara temsilcisi, Medipol Başakşehir'den 4, Trabzonspor'dan 1, Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den 1 ve Galatasaray'dan 3 puan almayı başardı.