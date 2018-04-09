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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    GENÇLERBİRLİĞİ

    Alper Uludağ: Golü attığım için daha mutluyum

    Uludağ: Golü attığım için daha mutluyum
    GENÇLERBİRLİĞİ
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    Takımının karşısında galibiyet golünü kaydeden , mücadele sonrası açıklamalarda bulundu

    İşte 'ın açıklamaları:

    "Tabii ki mutluyuz takım olarak. Kendime gelince golü attığım için daha da mutluyum. Önemli olan puan veya puanlar almaktı, bunu da üç puanla kapattık. Rakiplerimizin de hepsi yendi biliyorsunuz.

    Dört maçtır kazanamıyorduk ve puan alamıyorduk, iyi de top oynuyorduk. Bugün iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Hiçbir şey netleşmedi. Yarından itibaren Kayserispor maçına odaklanmamız lazım.

    Golde epey uzun mesafeden geliyorum sanırım. Öyle bir pas atacağını sanmıyordum. Manu antrenmanda hep gel der bana ama genelde atmaz. Orada çalım bana pas oldu bir anda. Tüm takımı tebrik ediyorum."

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