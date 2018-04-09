Gençlerbirliği sahasında Galatasarayı yıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Gençlerbirliği 90+2. dakikada Alper Uludağ'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray 57 puanda kalarak haftayı Başakşehir'in gerisinde tamamladı. Gençlerbirliği ise puanını 30'a yükseltti.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

7. dakikada Selçuk İnan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, top kaleci Hopf'ta kaldı.

13. dakikada Manu'nun pasında kaleci Muslera ile ceza alanı içinde karşı karşıya kalan Deniz Yılmaz, ayağı kaydı ve yere düştü. Ayağa kalkarak topa yeniden sahip olan ancak pozisyonunu kaybeden Deniz'in vuruşunda, Maicon topu kornere gönderdi.

18. dakikada Rodrigues'in pasında topla Gençlerbirliği ceza alanının sol çaprazında buluşan Selçuk İnan'ın sert şutunda, kaleci Hopf'un çeldiği topu Luccas Claro tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

39. dakikada Manu'nun Galatasaray ceza alanının solundan yaptığı ortada Jailton'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

57. dakikada Belhanda'nın pasında topla ceza alanında buluşan Gomis'in dönerek gelişine sert şutunda, araya giren Palitsevich'e çarpan top, kornere gitti.

61. dakikada Ahmet Oğuz'un defansın arkasına pasında kaleci Muslera ile karşı karşıya pozisyonda topla buluşan Jailton, vurmakta gecikince Serdar Aziz araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

62. dakikada Sessegnon'un kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Luccas Claro'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

80. dakikada Gomis'in Gençlerbirliği ceza alanı içinde göğsüyle verdiği pasta topla buluşan Donk'un yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

90+2. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Manu, kendi sahasında aldığı topu rakip ceza alana kadar taşıdıktan sonra Alper Uludağ'a pas verdi. Alper, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, kırmızı-siyahlı takımı 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.