20 Mayıs 2021, Perşembe

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Son dakika transfer haberi: Erol Bulut'un yeni adresi resmen belli oldu!

Erol Bulut'un yeni adresi resmen belli oldu!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

Eski Teknik Direktörü 'un yeni takımı belli oldu. Deneyimli teknik adam, ile 3 senelik anlaşma imzaladı. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamaya göre, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, teknik direktörlük görevi için ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz ile yöneticilerimiz , ve 'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

Erol Bulut geçtiğimiz sezona 'de başlamış ancak alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.

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