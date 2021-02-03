Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto: Şanssız goller yedik
Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Ricardo Sa Pinto, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Pinto, "Şanssız goller yedik" dedi.
Süper Lig'in 23. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen Gaziantep FK, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Her zaman oynadıkları sistemle sahaya çıktıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Pinto, "Her zamanki oynadığımız sistemdi bu 3-5-2. Hiçbir şey değiştirmedik. Ben takımın iyi şeyler yaptığını gördüm. Fırsatlar yakaladık ama golü atamadık. İlk yarının sonunda Dicko'yu kaybettik. 2 maçtır da Muhammed Demir yok. Ofansif olarak bize çok yardımcı olan oyunculardı. Felipe de sakattı ve daha yeni döndü. Diğerleri gibi henüz oyunun temposunu yakalayamadı. Kenan daha çok blok arasında oynayabilen bir oyuncu. Defans arkasına çok koşan bir isim değil. Ayrıca bizim eksikliği son vuruşları yapmakta oldu. Geçen hafta Galatasaray karşısında da aynı şey olmuştu. İyi oynadık. Rakibin bizden daha iyi oynadığını düşünmüyorum. Onlar da bizim gibi mücadele ettiler, çalıştı ve kazanmak için çaba gösterdi. Bizim de ortalara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Rakibimiz de biraz şanslıydı. İlk golde top bize çarpıp gitti. İkinci golde de orta kesmek istediler ve kaleye girip gol oldu. Bu tarz durumları kontrol altına alabilirsek takımımız daha iyi bir hale gelecek. Defansif anlamda da bu tarz pozisyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Maçta olanları ve bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum ben" ifadelerini kullandı.
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