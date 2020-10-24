24 Ekim 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Tahkim Kurulu'ndan Marius Sumudica'ya müjde!

Tahkim'den Sumudica'ya müjde!
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden kararlarını açıkladı. Kurul, FK Teknik Direktörü 'nın 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

, FK Teknik Direktörü 'nın 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Marius Ninel Şumudica ve görevlisi Marius Stefan Şumudica ile ilgili PFDK'nın 22.10.2020 tarihli E.2020-2021/176 K.2020-2021/239 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.10.2020 Cumartesi günü saat 09:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin vekili Av. Dursun Küçük, Av. Murat Can Kavak ve tanıkların hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Kurulumuz tarafından, itiraza konu edilen PFDK kararı ile verilen cezalarda; Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Marius Ninel Şumudica'ya FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca verilen 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000,00 TL para cezası yönünden dosyanın tefrik edilmesine dair ara karar oluşturularak, dosyanın tetkikine devam edildi,

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Marius Ninel Şumudica'nın soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000,00 TL para cezasının; ihlalin gerçekleştiği koşullar ve olayın oluş şeklinin değerlendirilmesi neticesinde takdiren indirilmek suretiyle, 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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