01 Nisan 2020, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

‘Güzel yarınlar için evimizde kalalım’

‘Güzel yarınlar için evimizde kalalım’
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

G.Antepli oyuncular, 'evde kal' çağrısına destek verdi. , "Sevdikleriniz ve çocuklarınız için, en önemlisi de kendiniz için evde kal G.Antep" dedi. , "Lütfen evden çıkmayalım" derken; Güray ise güzel yarınlar için herkesin sorumluluk alarak evde kalmasını istedi.

G.Antepli oyuncular, 'evde kal' çağrısına destek verdi. , "Sevdikleriniz ve çocuklarınız için, en önemlisi de kendiniz için evde kal G.Antep" dedi. , "Lütfen evden çıkmayalım" derken; Güray ise güzel yarınlar için herkesin sorumluluk alarak evde kalmasını istedi.
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