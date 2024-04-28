Selçuk İnan: Bu seviyede 3 dakikada 3 gol kabul edilemez

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

2-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN AÇIKLAMALARI:

"BU SEVİYEDE 3 DAKİKADA 3 GOL KABUL EDİLEMEZ"

"Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok üzgünüm. Maça iyi başladık ve Trabzonspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. 2 attık, 3 de olurdu. Böyle can çekişirken, 2-0 öndeyken 3 dakikada 3 gol yemek oyuncularımıza da bana da yakışmadı. Bu teknikle taktikle anlatılacak bir şey değil. Oyuncularımız sorumluluklarını alacaktır, benim de aldığım gibi. Bu seviyede 3 dakikada 3 gol yemek kabul edilebilir bir şey değil."