27 Ocak 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Gaziantep FK'dan 'kural hatası' başvurusu
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

'in 19. haftasında deplasmanda Başkent ekibi 'ne 1-0 mağlup olan FK, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 'ye başvuruda bulunacağını açıkladı.

FK, 'in 19. haftasında oynadığı karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrılmıştı. Ankara temsilcisinin tek golü 64. dakikada Sessegnon'un penaltıdan bulduğu golle gelmişti. Gaziantep FK, bu penaltıya itiraz edeceğini duyurdu.

İşte o açıklama;

"Süper Lig'de ilk sezonunu yaşayan Gaziantep Futbol Kulübümüzün, sezon başından bu yana oynadığımız karşılaşmalarda aleyhimize yönelik gerçekleşen hakem hataları kulübümüz ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratmaya devam etmektedir.

Türk futboluna ve değerlerine büyük saygı duyan kulübümüz, ülkemizde kullanılmaya başlanılan "VAR" sistemine rağmen haftalardır süre gelen ve sonucu direkt olarak etkileyen hakem hatalarından dolayı ne yazık ki kritik puan kayıpları ve bunun doğal sonucu olarak maddi zarara uğramaktadır.

Şuana kadar canımızın birçok kez acımasına rağmen, Türk Futbolumuzun huzuru ve hakemlerimizin de hata yapabileceğine karşı olan anlayışımız karşısında sessizliğimizi koruduk. Ancak üzülerek belirtmekteyiz ki, ligin bu kritik sürecinde bu hataların HİÇ BİR KULÜBÜMÜZ için yaşanmasını istemiyor ve bu doğrultuda gereken fedakarlıkları da yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna belirtiriz.

KURAL HATASIYLA İLGİLİ BAŞVURUMUZ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Gaziantep Futbol Kulübü olarak, sezon başından bu yana birçok kez canımız yanmış olsa da hakemlerimize olan inancımızdan ve 'na olan saygımızdan dolayı sessizliğimi korumayı başarmıştık. Ancak Gençlerbirliği maçında yaşanan penaltı pozisyonundaki kararın "KURAL HATASI" olduğu konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

MERKEZ HAKEM KURULUNA ÇAĞRIMIZDIR

Son zamanlarda Süper Lig'de birçok güzide kulübümüzün, hakem hatalarından dolayı yaptığı açıklamaları ve bu ortamın Türk Futbolumuza zarar verdiği düşüncesini taşımaktayız. Bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'muza çağrıda bulunarak, Kulüpler Birliği nezdinde yaşanılan hatalarla ilgili tüm kulüp temsilcilerimizle birlikte bir toplantı gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz.

Saygılarımızla

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu"

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