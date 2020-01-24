Marius Sumudica: “Bu mağlubiyeti hak etmedik”
Süper Lig’in 19. haftasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan Gaziantep'de Teknik Direktör Marius Sumudica, “Bu mağlubiyeti hak etmedik” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bugün bu mağlubiyeti hak etmedik. Rakibimizin ilk yarıda net fırsatlar yakalayamadı. Oyunun sonunda risk aldığımızda birkaç fırsat yakaladı. 17 yıllık kariyerimde bugün olanlar başıma gelmemişti daha önce. Penaltıyı kaçırdık. Daha sonra kaleciden dönen topta golü bulduk. Muhammet biraz içeri girmiş penaltı öncesinde. VAR'a gitti hakem ve golü iptal etti. Sonrasına Kana Bıyık çok büyük bir hata yapıp penaltıya sebebiyet verdi. Kalecimiz topa dokunmasına rağmen çıkaramadı. Sonrasında bir gol bulduk. Bence santimetre bile değildi. 10 milimetre belki ofsayt, belki ofsayt değil. Bugün Allah Gençlerbirliği'nin yanındaydı. Onlar şanslıydı bugün. Bizim kazmamamızı istemdi" ifadelerini kullandı.
"Yaşanan depremden dolayı çok üzgünüm"
Akşam saatlerinde yaşanan depreme de değinen Sumudica, "Bugün Gaziantep'te yaşanan depremden dolayı çok üzgünüm. Gaziantep halkı ile beraberim. Umarım can kaybı yoktur. Gaziantep halkına geçmiş olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı.
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