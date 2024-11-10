Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MİLLİ ARA ÖNCESİ GALİBİYET BEKLENTİSİ

Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ağırladığı Tottenham'ı dominant bir oyunla birlikte 3-2 mağlup ederek Avrupa'da ses getirdi. Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle sonuca giden takım, milli araya galibiyetle girmek istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili performans sergileyen Aslanlar, ligde de en golcü takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de; Mauro Icardi, Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens 3 ve Michy Batshuayi de 2 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile Samsunspor bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 41 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez galibiyet yaşadı. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 133 golüne, Samsun ekibi 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

Maç öncesinde öne çıkan veriler şu şekilde:

Samsunspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabette daha uzun bir seriyi en son Ekim 1996-Şubat 2000 arasında yakaladı (8 maç).

Samsunspor, Süper Lig tarihinde en fazla deplasman mağlubiyeti aldığı takım olan Galatasaray'a (28) konuk olduğu son yedi maçın tamamını kaybetti. Samsunspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş deplasman maçını da kazandı.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURULACAK

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için taraftarların koreografi çalışması yaptığını ve görsel şölen oluşturacaklarını belirtti.

İstanbul'a en hazır şekilde geldiklerini ifade eden Veysel Bilen, "Ligin üst sırasını paylaşan 2 takım oynadıkları futbolla da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandılar. Biz takım olarak hafta içi çok iyi hazırlandık. Takımın moral ve motivasyonu gerçekten üst düzeyde. Buradan puan ya da puanlarla ayrılacağız" dedi.

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