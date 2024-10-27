Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 10. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Gaziantep'de oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Konyaspor'da Ndao açtı.

Ardından 28. dakikada Ertuğrul Ersoy skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarında Lungoyi 61'de skoru 2-1'e getirdi.

81. dakikada Sorescu skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

Mücadele bu gollerle Gaziantep FK'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK haftaya Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.