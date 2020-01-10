G.Antep 3 golle kazandı

G.Antep FK, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'u 3-1 mağlup etti. Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren iki takımın mücadelesinde kırmızı- siyahlıların golleri, Güray Vural, Kenan Özer ve Chibsah'tan geldi. Menemen'in tek sayısını ise Mehmet Boztepe kaydetti.

G.Antep FK, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'u 3-1 mağlup etti. Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren iki takımın mücadelesinde kırmızı- siyahlıların golleri, Güray Vural, Kenan Özer ve Chibsah'tan geldi. Menemen'in tek sayısını ise Mehmet Boztepe kaydetti.