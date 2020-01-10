10 Ocak 2020, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

G.Antep 3 golle kazandı

G.Antep 3 golle kazandı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 10.01.2020

G.Antep FK, hazırlık maçında 1. temsilcisi Menemenspor'u 3-1 mağlup etti. Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren iki takımın mücadelesinde kırmızı- siyahlıların golleri, Güray Vural, ve Chibsah'tan geldi. 'in tek sayısını ise kaydetti.

G.Antep FK, hazırlık maçında 1. temsilcisi Menemenspor'u 3-1 mağlup etti. Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren iki takımın mücadelesinde kırmızı- siyahlıların golleri, Güray Vural, ve Chibsah'tan geldi. 'in tek sayısını ise kaydetti.

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