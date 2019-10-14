14 Ekim 2019, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'de Trabzonspor mesaisi

Gaziantep'te Trabzonspor mesaisi
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 Giriş Tarihi: 14.10.2019

, Süper Ligin 8. haftasında konuk olacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık ve güçlenme çalışmaları yapıldı.

, 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile mücadele edecek.

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