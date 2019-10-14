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Gaziantep FK'de Trabzonspor mesaisi
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 Giriş Tarihi: 14.10.2019
Gaziantep FK, Süper Ligin 8. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık ve güçlenme çalışmaları yapıldı.
Gaziantep FK, 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.
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