Sumudica: "Fenerbahçe'ye kaybedeceğini düşünen varsa burada bırakacağım"

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep teknik direktör Marius Sumudica çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep hazırlıklarını sürdürüyor.



Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-siyahlı takım ısınma hareketleri ile başladı. Top sürme çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör Marius Sumudica, kadroya katılan oyuncular ile birlikte kadronun güçlendiğini belirterek, Fenerbahçe maçında defans yapmayacaklarını ve deplasmana puan almak için gideceklerini söyledi.

"OYUNCULARIMIZIN KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNEN VARSA ONLARI BURADA BIRAKACAĞIM"



Sumudica, Fenerbahçe maçının zor bir maç olacağını söyleyerek, "İyi ve kaliteli oyunculara sahipler. Oyuncularımızın arasında oraya çıkıp kaybedeceğini düşünen varsa onları burada bırakacağım. Onları şu anda analiz ediyorum. Fenerbahçe biraz daha şanslı çünkü kendi evlerinde oynuyorlar ama kafamı onların önüne bırakmayacağım. Ben mücadele edeceğim. Takımıma iyi futbol oynatacağım bunu herkes görecek" dedi.



"MAÇ EKSİĞİMİZ VAR"



Marius Sumudica, transferlerin ardından oyuncuların hep birlikte maça çıkmadıklarını ifade ederek, takımın tek sıkıntısının hep birlikte maç yapmadıkları olduğunu belirtti. Sumudica, "Önümüzde önemli bir maç var kimse bizim orada defans yapacağımızı düşünmesin. Biz oraya puanlar almak için çıkacağız. Bu istek bizim takımımızın kalitesini gösteriyor. Zorlu bir süreç geçirdik oyuncularımız hep birlikte bir maç oynamadılar. Tek sıkıtımız şimdilik bu. Takımımız her geçen gün güçleniyor ama maç oynamaya ihtiyacımız var. Milli maç aralarına kadar oynayacağımız üç maçtan fazla puan almaya çalışacağız. Biz milli aradan sonra daha da güçleneceğiz biz bu ligin sürpriz yapan takımı olacağız" şeklinde konuştu.



ALIN TOSCA: SAHAYA PUAN ALMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ



Gazişehir Gaziantep takımının yeni transferlerinden Alin Tosca ise, takıma adaptasyon sürecini atlattıklarını söyleyerek, Fenerbahçe maçında sahada performansının yüzde yüzünü sergileyeceğini ifade etti.



Tosca," Takım olarak iyi imkanlara sahibiz. Takımımız yeni ama adaptasyon sürecini çabuk atlatacağız. Çünkü hocamız bizi bir aile ortamına soktu. Taraftarlarımızın şüphesi olmasın ki sahada performansımızın yüzde 100'ünü sergileyeceğiz. Diğer takım arkadaşlarımız ile çabuk kaynaştık. Taraftarlarımızın desteği ve şans yanımızda olduğu sürece kazanacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe büyük takım ama futbolda her şey mümkün. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Sahaya puan almak için çıkacağız. Ben umutluyum" diye konuştu.