Gazişehir Gaziantep, Jefferson'la sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresi dolan Junior Jefferson'la yapılan görüşmeler neticesinde, 3 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.

2021-2022 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giymeye devam edecek olan Brezilyalı orta saha oyuncusuna başarılar dilendi.