09 Temmuz 2019, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep, Jefferson'la sözleşme yeniledi

G. Gaziantep Jefferson'la sözleşme yeniledi
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 Giriş Tarihi: 09.07.2019

ekiplerinden Gazişehir , iç transferde ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresi dolan 'la yapılan görüşmeler neticesinde, 3 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.

2021-2022 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giymeye devam edecek olan Brezilyalı orta saha oyuncusuna başarılar dilendi.

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