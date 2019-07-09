09 Temmuz 2019, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep Jefferson'la sözleşme uzattı

Gazişehir Gaziantep Jefferson'la sözleşme uzattı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Yeni sezonda 'de mücadele edecek olan , geçtiğimiz iki sezonda takımın önemli oyuncuları arasında yer alan 'un sözleşmesini 3 yıl uzattı.

çalışmalarına devam eden , takıma 2017-2018 sezonunun başında ekibi Figueirense'den katılan ve iki yılda gösterdiği performansla dikkat çeken ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı futbolcularından Junior Jefferson ile sone eren sözleşmemiz üç yıl daha uzatılmıştır. Takımımızda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Jefferson, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızı giymeye devam edecektir. Jefferson'u tebrik eder, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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