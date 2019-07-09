Gazişehir Gaziantep Jefferson'la sözleşme uzattı
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz iki sezonda takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Junior Jefferson'un sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep, takıma 2017-2018 sezonunun başında Brezilya ekibi Figueirense'den katılan ve iki yılda gösterdiği performansla dikkat çeken Junior Jefferson ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı futbolcularından Junior Jefferson ile sone eren sözleşmemiz üç yıl daha uzatılmıştır. Takımımızda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Jefferson, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızı giymeye devam edecektir. Jefferson'u tebrik eder, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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