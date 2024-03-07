Marius Sumudica ile yollarını ayıran Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile anlaşma sağladığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi, son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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