Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir.

Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır.

Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu