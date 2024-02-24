Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Nita, Arda, Badji, Gradel, Morais, Ertuğrul, Sorescu, Monteiro, Ogün, N'Koulou, Dragus.
Başakşehir: Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Aleksic, Berkay, Figueiredo, Deniz, Davidson, Piatek.
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Başakşehir maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.