Trendyol Süper Lig'in 15. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Müsabaka Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşma sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

İŞTE SUMUDICA'NIN AÇIKLAMALARI

"BİZ GELDİĞİMİZDE TAKIM 0 PUANDAYDI"

Furkan'ın olmayışı Türk statüsünü etkiledi. Ogün vardı sahada onu değiştirmek istedik ama başka Türk oyuncu yoktu. Biz buraya geldiğimizde takım 0 puandaydı. 5 maçta 15 puan topladık. Taraftarın verdiği tepkiyi de anlamıyorum. Bütün olmamız gerekiyor. Taraftarın tepkisini anlıyorum. 3 yıl önceki kadroyu ben kendim kurmuştum ama şimdi ben geldiğimde 4 transfer yapma hakkım vardı. Nita, Draguş gibi isimleri aldık onların performansları iyiydi. Bizim en az 5 6 transfer yapmamız gerekiyor."

"ARADA BÜYÜK BİR KADRO FARKI VAR"

Takımın performansıyla ilgili konuşalım ama çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen bir takımla oynadık. Arada çok büyük bir kadro farkı var."