Süper Lig'de 13. hafta maçında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep - MKE Ankaragücü maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Nita, Papy, Arda,N'Koulou, Furkan, Mustafa, Morais, Maxim, Ogün,Gradel, Draguş
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Uros, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe