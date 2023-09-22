Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım da ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki; Gaziantep FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Gaziantep FK - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor... Ligin son sırasındaki Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK ile İstanbulspor arasında oynanacak maç, 22 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.