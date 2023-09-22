Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
Gaziantep FK - İstanbulspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK ile İstanbulspor arasında oynanacak maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel, Furkan, Maxim, Gradel, Draguş.
İstanbuslpor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, İbrahim, Jackson.