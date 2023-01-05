Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan Gaziantep FK - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil İbrahim, Jevtovic, Merkel, Mustafa, Maxim, Veliu, Figueiredo.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Serdar, Aleksic, Berkay, Deniz, Okaka.