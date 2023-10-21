Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep FK ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Jevtovic, Furkan, Markovic, Maxim, Dragus

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Veysel, Ömer, Bünyamin, Erdal Rakip, Saric, Erdoğan, Van de Streek, Larsson, Buksa



GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.